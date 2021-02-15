У Ярославського заявили про готовність відновити садибу авіаконструктора Сікорського

"Враховуючи значимість історичної особи Ігоря Сікорського для історії України і українського авіабудування, DCH готова взяти участь у цьому проекті - взяти на себе частину витрат, а також забезпечити виконання необхідних будівельних робіт. Офіційні листи за підписом власника і президента DCH Олександра Ярославського, у яких міститься пропозиція організаційно і ресурсно підтримати проект відновлення садиби Ігоря Сікорського в Києві, вже спрямовані Її високоповажності пані Христині Квін, тимчасовому повіреному в справах США в Україні, і міністру оборони України Андрію Тарану", - йдеться в повідомленні прес-служби

В DCH нагадали, що приділяють велику увагу увічненню пам'яті видатних історичних особистостей, а також мають великий досвід у будівництві і, зокрема, реставрували старовинну будівлю харківського аеропорту в рамках масштабного інфраструктурного проекту підготовки міста до Євро-2012.

"Ми системно підтримуємо провідні українські внз - найкращий в Україні Харківський національний університет ім. Каразіна, а також Харківський національний університет ім. Бекетова, Національний технічний університет "ХПІ" та ін. В рамках нашої програми корпоративної соціальної відповідальності вже встановлені пам'ятники лауреатам Нобелівської премії Саймона Коваля, Іллі Мечникову, Лев Ландау і класику української літератури Петру Гулаку-Артемовському, а також створено музей академіка архітектури Олексія Бекетова", - додали в компанії.

Крім того, зазначається, що DCH має багатий досвід будівництва, девелопменту, реалізації інфраструктурних проектів у різних регіонах. У їх числі зведення в Харкові нового аеропорту, реставрація історичної будівлі "старого" терміналу, будівництво нового стадіону, першого в місті 5* готелю та інших об'єктів для Чемпіонату Європи з футболу - Євро-2012.