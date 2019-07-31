У Ярославського повідомили про відкриття авіаперельотів Харків-Прага

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Вартість перельоту в одну сторону складе від 1501 грн

Міжнародний аеропорт "Харків", що входить до групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, в рамках розширення географії регулярних міжнародних авіасполучень з ключовими містами і улюбленими туристичними центрами Європи оголосив про відкриття рейсів Харків-Прага. Про це повідомила компанія-оператор Міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH, передає РБК-Україна.

"Вперше Міжнародний аеропорт "Харків" з'єднає місто з чеською столицею Прагою. Перший політ на маршруті буде здійснено 17 жовтня 2019 року. Регулярні перельоти будуть здійснюватися на лінії Харків-Прага по четвергах і неділях", - йдеться в повідомленні.

Даний маршрут відкрито в рамках стратегічного розширення співпраці Харківського міжнародного аеропорту з лоукост-авіаперевізником SkyUp Airlines, що базує в аеропорту Ярославського одне з своїх повітряних суден — сучасний лайнер Boeing 737-800 NG на 189 пасажирських місць.

"Харків'янам більше не потрібно буде їхати в Київ, щоб відправитися літаком до Праги. Можна сісти на літак в своєму місті і через годину смакувати чеськими трдельником і книдлями з видом на Карлів міст. Ми хочемо, щоб кожен українець міг подорожувати комфортно, на сучасних літаках і за доступною ціною. Тому ми продовжуємо відкривати нові регулярні рейси і розвиваємо польотну програму з регіонів України", - прокоментували в SkyUp Airlines поява нового маршруту з харківського аеропорту.

Таким чином, зазначили у прес-службі, Міжнародний аеропорт "Харків" пропонує мандрівникам широкий вибір прямих регулярних перельотів між першою столицею України і ключовими діловими і туристичними центрами Європи.

Вартість перельоту в одну сторону складе від 1501 грн, а квитки на новий рейс вже доступні мандрівникам на сайті авіакомпанії, у касах аеропорту і квиткових агентствах.

Міжнародний аеропорт "Харків" – один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного йому аеродрому.

Стрімке розширення мережі внутрішніх та міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту за підсумками 2018 року встановити нові історичні рекорди. За рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників.

В 2019 році аеропорт Харкова анонсував подальше розширення мережі перельотів поряд із збільшенням числа партнерських авіакомпаній. Загальна кількість вильотів на міжнародних авіарейсах в 2018 році досягла 3 139, по інтенсивності обслуговування зльотів-посадок повітряних суден міжнародний аеропорт "Харків" входить в ТОП-5 повітряних воріт України. У 2019 році Міжнародний аеропорт "Харків" першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp Airlines, Buta Airways і багато інших.