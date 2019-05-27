У Ярославського розповіли про перший в 2019 році авіарейс Харків-Барселона

Ілюстративне фото (прес-служба харківського аеропорту)

Сьогодні відбувся інавгураційний рейс Харків-Барселона

Міжнародний аеропорт "Харків", який входить до групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, продовжує розвиток мережі перельотів на європейському континенті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу аеропорту.

Як наголошується, сьогодні, 27 травня, в рамках анонсованого раніше розширення співпраці з міжнародним лоукост авіаперевізником SkyUp Airlines, відбувся інавгураційний рейс Харків-Барселона.

"Рейси в Барселону з Харкова будуть вперше здійснюватися на регулярній основі - двічі на тиждень, по середах і суботах. Вартість квитків в одну сторону - від 2 909 гривень", - розповіли в прес-службі.

Квитки на новий напрямок вже доступні на сайті авіакомпанії, у касах аеропорту і квиткових агентствах.

Раніше представники аеропорту заявили про суттєве розширення співпраці з лоукост авіаперевізником SkyUp Airlines. В аеропорті вже отримало постійне базування одне з повітряних суден компанії - сучасний лайнер Boeing 737-800 NG на 189 пасажирських місць.

Влітку аеропорт Харкова в партнерстві з авіакомпанією запускає кілька нових напрямків. Поряд з рейсами в Барселону, в найближчі місяці Харків буде з'єднаний регулярними рейсами з п'ятьма містами: з 2 червня - в Одесою і Ріміні (Італія), з 4 червня - з Кутаїсі (Грузія), з 6 червня - з Ларнакою (Кіпр), з 11 червня - з Парижем (Франція).

Також у літній період SkyUp Airlines буде виконувати чартерні рейси з Харкова на популярних туристичних напрямках - Шарм-еш-Шейх (Єгипет), Тіват (Чорногорія), Монастир (Туніс) і Анталія (Туреччина).

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012).

Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію аеродрому, що йому належить.

Стрімке розширення мережі внутрішніх та міжнародних авіасполучень дозволило харківському аеропорту за підсумками 2018 року встановити нові рекорди. За рік послугами Міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників.

В 2018 році Міжнародний аеропорт "Харків" відкрив 6 нових регулярних рейсів у Лондон, Відень, Дортмунд, Катовіце, Гданськ і Вроцлав, а також сезонні рейси в Тбілісі, Батумі, Мілан, Барселону, Ріміні і Бургас. У 2019 році аеропорт Харкова анонсував подальше розширення мережі перельотів поряд із збільшенням числа партнерських авіакомпаній. Загальна кількість вильотів на міжнародних авіарейсах в 2018 році досягла 3 139, за пасажиропотоком Міжнародний аеропорт "Харків" входить в топ-5 повітряних воріт України.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp Airlines і багато інших.