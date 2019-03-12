У Ярославського розповіли про відкриття прямого авіасполучення Харкова з Італією

Фото: зустріч рейсу з Риму (прес-служба)

Міжнародний аеропорт "Харків" зустрів інавгураційний регулярний рейс з Риму

Міжнародний аеропорт "Харків", який входить до групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, зустрів 12 березня інавгураційний регулярний рейс з Риму, а також став майданчиком для обговорення перспектив розвитку авіасполучення Харкова зі світом та іншими регіонами України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу аеропорту.

У заходах, організованих Міжнародним аеропортом "Харків", взяли участь Марк Беккер - перший заступник голови Харківської обласної державної адміністрації; Шаді Ель Таннир - президент авіакомпанії Ernest Airlines; Джоель Мелькіорі - консул посольства Італії в Україні, а також Володимир Васильченко - генеральний директор компанії-оператора Міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Олександра Ярославського Ще один із сьогоднішніх почесних гостей аеропорту - Віль Бакіров, ректор ХНУ ім. В. Н. Каразіна та відомий український вчений.

Володимир Васильченко ознайомив учасників наради з планами аеропорту розвитку маршрутної мережі перельотів на 2019 рік. Він повідомив, що міжнародний аеропорт "Харків" планує збільшити пасажиропотік у поточному році до 1,2 млн осіб., що на 25% більше, ніж у 2018 році. А торік, як відомо харківський аеропорт встановив новий рекорд у своїй новітній історії - обслужив близько мільйона пасажирів.

Президент авіакомпанії Ernest Airlines повідомив: "Рейси Харків-Рим і Харків-Мілан - найдовші в нашій мережі. Розвиваючи цей напрямок, ми робимо інвестицію в розмірі більш ніж 10 млн євро". Як відомо, перельоти по цих маршрутах будуть до кінця зимового сезону виконуватися на 180-місцеві Airbus A320 по вівторках, четвергах і неділях, а починаючи з 28 березня по четвергах і неділях.

Учасники наради також обговорили можливості розвитку мережі внутрішньоукраїнських маршрутів. І звернулися з листом до голови Харківської ОДА Юлії Світличної з проханням "ініціювати перед Міністерством інфраструктури України та Державною авіаційною службою України розробку відповідного порядку застосування положень статті 96 Повітряного кодексу України про забезпечення відкриття та обслуговування повітряної лінії Харків-Львів".

Як відомо, Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Фактично побудований з нуля силами групи DCH Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції Ярославського в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів.

Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію аеродрому, що знаходиться в держвласності. Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень - Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, МАУ, SkyUp і багато інші. У 2018 році Міжнародний аеропорт "Харків" відкрив 6 нових регулярних рейсів у Лондон, Відень, Дортмунд, Катовіце, Гданськ і Вроцлав, а також сезонні рейси в Тбілісі, Батумі, Мілан, Барселону, Ріміні і Бургас. Загальна кількість вильотів на міжнародних авіарейсах в 2018 році досягла 3139, і в 2019 році продовжить збільшуватися.