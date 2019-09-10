У Ярославського розповіли про авіарейси Харків-Будапешт

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У Ярославського анонсували відкриття прямого сполучення

У рамках розширення маршрутної мережі пасажирських авіаперевезень з Харкова, міжнародний аеропорт міста, що входить до групи DCH відомого українського бізнесмена Ярославського, анонсував відкриття першого прямого сполучення Харків-Будапешт. Про це повідомила компанія-оператор міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Ярославського, передає РБК-Україна.

"Лоукост-перевізник Wizz Air оголосила про запуск рейсів по новому для Харкова напрямку — в Будапешт. Перший літак за маршрутом відправиться 1 червня 2020 року, перельоти будуть здійснюватися кожен понеділок і п'ятницю", — повідомила компанія-оператор.

Квитки на новий напрямок вже доступні в касах аеропорту, на сайті міжнародного лоукост-авіакомпанії Wizz Air і в квиткових агентствах.

Вартість перельоту в одну сторону (без урахування багажу) на момент оприлюднення офіційного повідомлення прес-служби міжнародного аеропорту "Харків" складає від 289 гривень, уточнили в прес-службі.

Харківський аеропорт активно розширює співпрацю з лоукост-авіакомпанії. Разом з Wizz Air, з Харкова літають повітряні судна Ryanair, SkyUp Airlines, Ernest Airlines і Buta Airways. Відкриття нових маршрутів у співпраці з провідними авіаперевізниками аеропорту Ярославського регулярно оновлювати власні рекорди за обсягом пасажиропотоку, який за підсумками 8 місяців 2019 року виріс на міжнародних напрямках на 33%, а послугами повітряних воріт Харкова за цей період на внутрішніх і зовнішніх напрямках скористалися майже 824 тисячі мандрівників

Wizz Air — найбільший міжнародний лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі. У 2018 році, після перерви, компанія відновила сполучення з Міжнародним аеропортом "Харків". З тих пір з Ярославського аеропорту відправляються регулярні прямі рейси авіакомпанії до Відня (Австрія), Дортмунда (Німеччина), а також польські міста Вроцлав, Гданськ, Катовіце і Краків.

Міжнародний аеропорт "Харків" – один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію аеродрому, що їй належить.

Зараз по інтенсивності обслуговування зльотів-посадок повітряних суден міжнародний аеропорт "Харків" входить в ТОП-5 повітряних воріт України. Аеропорт першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.

Останнім часом Ярославський неодноразово підтверджував готовність групи DCH взяти участь у проекті реконструкції Міжнародного аеропорту "Дніпро" (приватно-державне партнерство), повторивши успіх харківського аеропорту.