У Ярославського почали організацію виробництва трамваїв в "Экополісі ХТЗ"

Фото: Олександр Ярославський (прес-служба)

Група DCH бізнесмена Олександра Ярославського завершила підготовчі роботи і приступила до організації виробництва сучасних українських трамваїв на базі "Екополісу ХТЗ" в Харкові.

Про це повідомляє харківське видання SQ.

Як відомо, це спільний проект місцевої влади Харкова і DCH, а "Екополіс ХТЗ" входить в число пріоритетних проектів стратегії розвитку міста.

"Я - прихильник конкретних дій, все це бачили на прикладі Євро-2012. Коли був побудований готель, оновилися аеропорт і стадіон. Євро закінчилося, а люди і сьогодні, через роки, користуються всім. Не боги горщики обпалюють. Місто в особі Геннадія Кернеса та Ігоря Терехова звернулось до мене з таким проханням про ідею створення трамваїв. Я підтримав. І скоро про наші нові харківські трамваї дізнаються всі", - сказав на відкритті виробничого майданчика Олександр Ярославський.

Своєю чергою, перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов зазначає, що проект із випуску нових трамваїв не відбувся б без участі Олександра Ярославського і Геннадія Кернеса.

"А це розвиток харківської промисловості і турбота про довкілля, адже трамвай - найекологічніший вид транспорту. А ще це мегарозвиток комунального транспорту і турбота про наших городян, які ним користуються", - додав він.

Робота з організації трамвайного виробництва була розпочата зі створення необхідної технічної документації.

"Ми знаходимося на території майбутнього цеху, в якому власне і буде відкрито виробництво сучасних трамваїв. Тут будуть проходити ремонтні роботи у великому обсязі, це не проблема. Виробництво буде комплексним - "проектування-створення- випуск". Наші трамваї повинні бути краще європейських моделей за ціною і якістю. Через 1,5-2 року плануємо почати серійне виробництво", - повідомив генеральний директор ХТЗ, на території якого буде організовано виробництво, Андрій Коваль.

Як повідомляють в DCH, Олександр Ярославський планує інвестувати у виробництво сучасних низькопольних трамваїв близько 5,5 млн EUR. Інжиніринговий та консультаційний супровід проекту будуть здійснювати закордонні партнери з Чехії.

"Трамвайне виробництво стане першим резидентом індустріальної частини бізнес-парку "Екополіс ХТЗ", крім самого Харківського тракторного заводу. Крім того, у нас багато глобальних технологічних компаній, з якими ми готуємося співпрацювати. Приміром, сьогодні підписали меморандум з Hewкlett Packard Enterprise. Ми повністю відкриті в роботі для своїх партнерів", - повідомив директор керуючої компанії "Екополісу ХТЗ" Віталій Баранников.

Нагадаємо, за оцінками експертів, рухомий склад трамвайного транспорту в 14 українських містах, які використовують цей вид транспорту, серйозно зношений.

Понад 90% вагонів старше 20 років, понад 50% з них потребують термінової заміни. В Україні немає свого виробництва трамвайної техніки, потреба країни покривається шляхом вагонів категорії second hand.

"Екополіс ХТЗ" - довгостроковий інвестиційний проект групи DCH Олександра Ярославського, який передбачає глибокий редевелопмент території Харківського тракторного заводу (ХТЗ).

Проект дозволить створити принципово нову інноваційну ділову екосистему світового рівня для розвитку високотехнологічного виробництва, бізнесу і досліджень.

Плановий обсяг інвестицій до 2033 року складе понад $1 млрд. На базі "Екополісу ХТЗ" реалізується національний проект Українська Кремнієва Долина, ініційований президентом України Володимиром Зеленським.