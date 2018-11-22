У Ярославського анонсували на літо нові рейси з аеропорту "Харків"

Ілюстративне фото (прес-служба аеропорту "Харків)

Наступним етапом стане відкриття регулярних прямих рейсів до Одеси

Міжнародний аеропорт "Харків", входить до групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, оголосив про запуск прямого авіасполучення з Одесою в рамках розвитку мережі внутрішніх перельотів по Україні. Про це повідомив Володимир Васильченко, генеральний директор компанії-оператора міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Олександра Ярославського.

"У 2018 році аеропорт "Харків" почав успішну співпрацю з авіакомпанією SkyUp, яку ми продовжимо розвивати і в 2019 році. Наступним етапом стане відкриття регулярних прямих рейсів до Одеси з червня 2019 року. Варто відзначити, що SkyUp Airlines — це лоукост-авіакомпанія, що є безперечними перевагами для наших пасажирів", — повідомив Васильченко.

SkyUp Airlines надасть для перельотів сучасні літаки Boeing 737-800. Регулярні рейси будуть здійснюватися з 2 червня 2019 року по четвергах і неділях. Час вильоту з Харкова — 16:00. Квитки вже доступні до покупки у касах аеропорту, на сайті SkyUp Airlines і в квиткових агентствах. Вартість перельоту в одну сторону складе від 495 гривень.

Український лоукост-авіаперевізник SkyUp Airlines вийшов на ринок в 2018 році і вже минулого літа здійснював чартерні перельоти. Одеса стане першим регулярним напрямком українського лоукостера з харківського аеропорту. Це незабаром дозволить харків'янам літати і в інші міста України за прийнятною ціною.

Міжнародний аеропорт "Харків" – один з ключових інфраструктурних об'єктів Харкова. Інвестиції в його реконструкцію були надані групою компаній DCH Олександра Ярославського в рамках підготовки "першої столиці" до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного йому аеродрому.

У червні поточного року аеропорт обслужив рекордну кількість пасажирів, вперше перевищивши позначку місячного пасажиропотоку 100 тис. осіб. Всього за перше півріччя послугами харківського аеропорту скористалися 440,2 тисячі осіб, що на 21% більше аналогічного періоду 2017 року.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, SkyUp і багато інші.