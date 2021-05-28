Ярославський закликав владу врегулювати ситуацію з будівництвом аеропорту у Дніпрі

Як відомо, Ярославський є інвестором аеровокзального комплексу Міжнародного аеропорту "Дніпро", а держава зобов'язалася побудувати нову злітно-посадкову смугу довжиною 3,2 км, яка зможе безпечно приймати сучасні важкі авіалайнери.

Як сказав бізнесмен, пройшло вже 3 роки, але аеропорту в Дніпрі так і немає, в той час, як в Харкові аналогічний проект був повністю реалізований DCH за 2 роки в рамках підготовки до Євро-2012.

"Я дуже хочу, щоб ми з державою (а це проект приватно-державного партнерства), почали будувати аеропорт більш ефективно і енергійно. Це крик душі, я приїхав на форум заради цього. Заради проекту, яким я займаюся фактично 3 роки - рік з попередньою владою і 2 роки з нинішньою. Рік ми займалися підготовкою, півроку пошуком проектанта, зараз начебто знайшли генерального підрядника, але знову щось не рухається з боку держави. З боку DCH ніяких затримок немає: ми підготували пальове поле, йдемо з випередженням графіка", - заявив Ярославський.

Що стосується держави, за словами бізнесмена, справа гальмується.

"Величезний промисловий регіон, люди не повинні їздити до Харкова чи Києва, щоб кудись полетіти. Я тому тут, сподіваюся, що ми з вами разом спільними зусиллями підштовхнемо цей процес. Давайте всі разом візьмемося і якось достукаємо до всіх - в першу чергу до держави, щоб швидше визначилися з генпідрядником", - додав Ярославський.

Виступаючи на форумі, Ярославський також оцінив український інвестиційний клімат, разом з тим зазначивши, що для інвесторів дуже показовим сигналом буде успішна реалізація проекту з будівництва аеропорту в Дніпрі в рамках державно-приватного партнерства.

"Мені в Україні дуже комфортно, дуже подобається. У DCH тут Дніпровський металургійний завод, рудник "Суха Балка" я закликаю всіх, хто готовий вкладати в Україну, хто готовий працювати, хто готовий творити, будь ласка, приїжджайте. Ми як локальні інвестори будемо допомагати. Це регіон з прекрасними людьми, з прекрасним промисловим потенціалом, з необмеженими можливостями. У мене немає ніяких сумнівів, що інвестори дивляться на це з інтересом. А найголовніше, ми показуємо їм приклад. Я буду займатися аеропортом день і ніч, поки ми не запустимо цей проект. Це лакмусовий папірець, на прикладі цього проекту ми можемо показати, що, якщо за щось беремося - ми це робимо, і влада нам допомагає, тому що вона є нашим партнером у цьому проекті", - резюмував він.