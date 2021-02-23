Ярославський закликав харківську владу відродити футбольний клуб "Металіст"
Бізнесмен Олександр Ярославський закликав владу Харкова та області відродити футбольний клуб "Металіст". У 2025 році клуб святкуватиме свій столітній ювілей.
Про це йдеться у відкритому листі бізнесмена, яке оприлюднене
на сайті групи DCH.
Звернення адресоване представникам міської та обласної влади: Ігорю Терехову, в.о. міського голови Харкова, Айне Тимчук, секретарю Харківської міської ради, і Артуру Товмасяну, голові Харківської обласної державної адміністрації, а також фанатського руху та всім небайдужим громадянам.
"Наше рідне місто Харків і наша рідна Харківщина мають багату культурну спадщину, гідну того, щоб його дбайливо зберігали. Серед досягнень харківської громади, золотими літерами вписані в історію регіону, перемоги і титули футбольного клубу "Металіст". Сім бронзових нагород і "срібло" національної першості, єврокубкові матчі й чвертьфінал Ліги Європи УЄФА, красень-стадіон до Євро-2012, і дитяча футбольна академія, а головне, всенародна любов і гордість харків'ян - все це "Металіст", - пише Ярославський.
Терехову И.А., и.о. городского головы Харькова, секретарю Харьковского городского совета Тымчук А.Л. председателю...Posted by Александр Ярославский on Tuesday, February 23, 2021
Бізнесмен також нагадав, що у 2025 році футбольний клуб святкуватиме свій 100-річний ювілей від моменту заснування.
"Наш обов'язок як патріотів Харкова і Харківщини зустріти цей ювілей гідно. Але поки від того славного "Металіста" залишилася одна назва, а створена до Євро-2012 інфраструктура приходить в непридатність. Тому я пропоную всім небайдужим землякам, вболівальникам з гарячими серцями, місцевій владі, зацікавленій в розвитку регіону, об'єднатися і відродити справжній героїчний "Металіст"! Зі свого боку обіцяю докласти всіх зусиль для того, щоб повернути колишню славу клубу", - додав Ярославський.
Нагадаємо, за час, коли Ярославський був президентом ФК "Металіст", харківський клуб увійшов у трійку лідерів національної першості. Завдяки засобам, інвестованих ним в команду і клубну інфраструктуру, "Металіст" сім разів ставав бронзовим призером чемпіонату України з футболу, а відразу після продажу клубу виграв срібло національної першості.
Завдяки інвестиціям DCH була профінансована реконструкція домашньої арени клубу - стадіону "Металіст", а також були створені нові навчально-тренувальна база і дитяча футбольна академія "Металіст".
У 2012 році Ярославський вимушено продав клуб. З часом "Металіст" прийшов в занепад і припинив своє існування в якості професійного футбольного клубу.
Ярославський відомий у світі як найбільший приватний інвестор підготовки Харкова до Євро-2012. Його інвестиції в розвиток спортивної, міської, клубної та транспортної інфраструктури міста перевищили 300 млн доларів.
У рамках підготовки Харкова до Євро-2012 місто отримало сучасний міжнародний аеропорт і стадіон, тренувальну базу і п'ятизірковий готель, де під час проведення фінальних матчів європейської футбольної першості базувалася штаб-квартира УЄФА.
Загальний обсяг інвестицій О.ярославського в економіку Харківського регіону перевищує 1 млрд доларів.