Ярославський закликав харківську владу відродити футбольний клуб "Металіст"

Про це йдеться у відкритому листі бізнесмена , яке оприлюднене на сайті групи DCH.

Звернення адресоване представникам міської та обласної влади: Ігорю Терехову, в.о. міського голови Харкова, Айне Тимчук, секретарю Харківської міської ради, і Артуру Товмасяну, голові Харківської обласної державної адміністрації, а також фанатського руху та всім небайдужим громадянам.

"Наше рідне місто Харків і наша рідна Харківщина мають багату культурну спадщину, гідну того, щоб його дбайливо зберігали. Серед досягнень харківської громади, золотими літерами вписані в історію регіону, перемоги і титули футбольного клубу "Металіст". Сім бронзових нагород і "срібло" національної першості, єврокубкові матчі й чвертьфінал Ліги Європи УЄФА, красень-стадіон до Євро-2012, і дитяча футбольна академія, а головне, всенародна любов і гордість харків'ян - все це "Металіст", - пише Ярославський.

Терехову И.А., и.о. городского головы Харькова, секретарю Харьковского городского совета Тымчук А.Л. председателю... Posted by Александр Ярославский on Tuesday, February 23, 2021

Бізнесмен також нагадав, що у 2025 році футбольний клуб святкуватиме свій 100-річний ювілей від моменту заснування.

"Наш обов'язок як патріотів Харкова і Харківщини зустріти цей ювілей гідно. Але поки від того славного "Металіста" залишилася одна назва, а створена до Євро-2012 інфраструктура приходить в непридатність. Тому я пропоную всім небайдужим землякам, вболівальникам з гарячими серцями, місцевій владі, зацікавленій в розвитку регіону, об'єднатися і відродити справжній героїчний "Металіст"! Зі свого боку обіцяю докласти всіх зусиль для того, щоб повернути колишню славу клубу", - додав Ярославський.