В российском Подмосковье мужчина захватил дом Януковича

В подмосковном поселке Шервуд мужчина в военной форме захватил частный дом, в котором якобы проживает бывший президент Украины Виктор Янукович.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Shot .

Возле дома раздаются звуки взрывов, а также идет перестрелка мужчины с правоохранителями.

На место прибыли сотрудники СК РФ.

В то же время Telegram-канал 112 сообщает, что в частном доме раньше проживал бывший президент Украины Виктор Янукович.

В настоящий момент неизвестно, в какие именно годы в этом доме он мог проживать.

"Согласно последним данным, коттедж принадлежит москвичке Ларисе В", -

говорится в публикации.

Дело Януковича

В начале этого года суд избрал меру пресечения Януковичу в виде содержания под стражей.

При этом ранее стало известно, что Янукович часто разговаривал по телефону с Виктором Медведчуком во время расстрелов протестующих на Институтской 20 февраля 2014 года.

Помимо этого в декабре прошлого года ГБР завершило расследование в отношении госизмены Януковича и экс-премьер-министра Николая Азарова. Подписанные "Харьковские соглашения" позволили РФ иметь достаточно ресурсов для оккупации Крыма в 2014 году и для полномасштабного вторжения в Украину в феврале.

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