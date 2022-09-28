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Российским пленным в Украине разрешат звонить родным: что известно

Новина українською →
Украина, Среда 28 сентября 2022 12:04
Российским пленным в Украине разрешат звонить родным: что известно Фото: российским пленным в Украине разрешат звонить родным (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Каждый российский военнопленный сможет звонить домой раз в несколько дней. Продолжительность одного разговора - до 15 минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

"Разговоры будут записаны и будут храниться на сервере. Обеспечением и организацией проекта занимается Министерство юстиции Украины", - говорится в сообщении.

Это новшество является шагом к выполнению норм Женевских конвенций. Согласно Женевским конвенциям, военнопленные должны иметь возможность общаться с родными и близкими.

В Минюсте напомнили, что 11 августа 2021 года Кабмин одобрил постановление, которое дает возможность пользоваться IP-телефонией в местах заключения.

Как сообщалось, ни один из украинских защитников в плену не видел представителей Красного Креста. Украина хочет поднять вопрос невыполнения мандата МККК по поводу встреч с военнопленными.

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