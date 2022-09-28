Российским пленным в Украине разрешат звонить родным: что известно

Каждый российский военнопленный сможет звонить домой раз в несколько дней. Продолжительность одного разговора - до 15 минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины .

"Разговоры будут записаны и будут храниться на сервере. Обеспечением и организацией проекта занимается Министерство юстиции Украины", - говорится в сообщении.

Это новшество является шагом к выполнению норм Женевских конвенций. Согласно Женевским конвенциям, военнопленные должны иметь возможность общаться с родными и близкими.

В Минюсте напомнили, что 11 августа 2021 года Кабмин одобрил постановление, которое дает возможность пользоваться IP-телефонией в местах заключения.