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В российских аэропортах начали запрещать выезд мужчинам по спискам, - СМИ

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Москва, Понедельник 26 сентября 2022 15:26
В российских аэропортах начали запрещать выезд мужчинам по спискам, - СМИ Фото: в РФ запрещают выезд мужчинам по спискам в аэропортах (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В российских аэропортах начали запрещать выезд некоторым военнообязанным мужчинам по спискам из военкоматов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Bell.

Источники издания в авиаотрасли рассказали, что пограничники получили списки россиян, подлежащих мобилизации. Речь идет не о всех военнообязанных, а только о мужчинах, на которых уже выписали повестки или мобилизационные предписания.

Информация о запретах на выезд поступает в общую информационную систему погранконтроля "МИР". Она обновляется чаще, чем раз в два часа. Списки поступают порциями и с разных регионов.

Собеседники издания рассказывают, что в одном из московских аэропортов за минувшие сутки не выпустили за границу 20 человек. В другом аэропорту уточнили, что запреты начали поступать в ночь с пятницы на субботу, в воскресенье их стало больше.

При этом отмечается, что запреты на выезд распространяются и на членов экипажей. Были случаи, когда не выпускали пилотов и бортпроводников.

Сегодня утром в российских Telegram-каналах начали распространять фото запрета на выезд военнообязанных из аэропорта Домодедово.

Напомним, в Грузии перевели все погранпосты в особый режим из-за очередей со стороны России. В то же время РФ направила на границу военных и разворачивает блокпосты.

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