Российские военные украли часть деталей с "Мрії" в Гостомеле
Российские военные, которые находились в аэропорту Гостомеля во время частичной оккупации Киевской области, успели украсть часть деталей с украинского самолета Ан-225 "Мрія".
Об этом заявил командир четвертой бригады оперативного реагирования Нацгвардии, полковник Артем Илюхин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
Бригада Илюхина принимала участие в боевых действиях на взлетной полосе аэропорта Гостомеля. По словам полковника, " Мрія" была уничтожена боевыми действиями, но основной ущерб ей нанесли подразделения РФ. Кроме того, в нескольких местах ее специально подожгли.
"Основные наиболее ценные комплектующие детали были изъяты россиянами из самолета. "С корнями" вырваны платы, провода и тому подобное", - добавил полковник.
По его словам, представители летной школы РФ приезжали с командировкой в Гостомель несколько раз.
Напомним, что в первые дни войны российские захватчики обстреляли ангар и уничтожили самый большой самолет в мире, Ан-225 "Мрія". За время своей жизни, воздушное судно установило более чем 200 мировых рекордов, что является уникальным случаем в авиации.
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