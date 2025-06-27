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Российские олигархи через партнеров открывают казино в центре Киева: что известно

Киев, Пятница 27 июня 2025 15:42
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Российские олигархи через партнеров открывают казино в центре Киева: что известно Фото: российские олигархи через партнеров открывают казино в центре Киева (facebook.com PremierPalace)
Автор: Сергей Новиков

Российские олигархи через связанных лиц пытаются восстановить влияние в центре Киева. Они открывают казино в отеле "Премьер-Палац".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление политолога и военного Кирилла Сазонова.

"Россияне снова лезут в центр Киева - на этот раз не с танками, а с казино", - отметил Сазонов.

По его словам, отель принадлежит подсанкционным бизнесменам из РФ Александру Бабакову и Евгению Воеводину, а новое игорное заведение формально зарегистрировано на болгарских граждан.

Впрочем, настоящим владельцем считается Георгий Папазки - бизнес-партнер болгарского олигарха Васила Божкова, который находится под санкциями США.

"Именно Папазки после санкций внезапно стал новым лицом части активов. Чудеса гибридного капитализма", - добавил Сазонов.

Он также подчеркнул, что речь идет о казино без лицензии, в отеле, который находится под санкциями, и с обстоятельствами, требующими расследования.

"Это уже не просто бизнес. Это - отработанная схема возвращения российского влияния через дружественные лица. Только теперь рулетка - не в Лас-Вегасе, а на бульваре Шевченко", - сказал эксперт.

Сазонов призвал Службу безопасности Украины и Национальную службу по регулированию игорного бизнеса отреагировать на ситуацию.

Как сообщалось ранее, в "Премьер-Палац" в центре Киева зарегистрировано новое казино без лицензии. Отелем, по данным СБУ владеет группа VS Energy, контролируемая гражданами РФ Александром Бабаковым, Евгением Гинером и Михаилом Воеводиным.

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