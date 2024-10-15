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России не запугать НАТО угрозами, - Рютте

Вторник 15 октября 2024 00:50
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России не запугать НАТО угрозами, - Рютте Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

НАТО не запугают российские угрозы. Военный блок продолжит оказывать решительную поддержку Киеву.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Послание (российскому диктатору Владимиру Путину - ред.) заключается в том, что мы продолжим, мы сделаем все необходимые, чтобы гарантировать, что он не добьется своего, что Украина одержит победу", - заявил Рютте.

Агентство уточняет, что генсек сказал эти слова в понедельник, выступая в казармах Клэй - американской базе, где находится штаб-квартира новой миссии, получившей название "Помощь НАТО в обеспечении безопасности и подготовке кадров для Украины" (NSATU), которая постепенно возьмет на себя координацию западной военной помощи Киеву.

В частности, этот шаг широко рассматривается как попытка защитить механизм помощи от возможного возвращения в Белый дом критика НАТО Дональда Трампа. Однако, дипломаты признают, что передача координации военной помощи НАТО может иметь ограниченный эффект, учитывая, что США являются доминирующей державой в Альянсе и поставляют Украине большую часть вооружений.

Выступая в одной из 12 зеленых палаток, в которых разместится NSATU, Рютте обратился к союзным войскам из более чем десятка стран, уже работающим над миссией, которые позже переместятся в соседний ангар и будут дополнены украинскими войсками.

Ожидается, что общая численность NSATU составит около 700 человек, включая военнослужащих, размещенных в военной штаб-квартире НАТО SHAPE в Бельгии и в логистических центрах в Польше и Румынии.

На базе в Висбадене также находится американское подразделение, отвечающее за ракеты дальнего радиуса действия, которые Вашингтон временно разместит в Германии с 2026 года, чтобы противостоять угрозе, которую, по мнению обеих стран, представляют российские ракеты, размещенные вблизи Калининграда, примерно в 500 километрах от Берлина.

Во время своего первого визита в Германию в качестве главы НАТО Рютте приветствовал этот шаг, который был осужден как провокация со стороны России и вызвал горячие дебаты в Социал-демократической партии канцлера Олафа Шольца.

Также он заявил, что для НАТО крайне важно иметь полный спектр возможностей, необходимых для сдерживания российской угрозы.

"Мы - НАТО. Мы - оборонительный альянс, мы не наступаем. Мы не заинтересованы в захвате какой-либо части любой другой страны за пределами территории НАТО. Как демократический альянс, самый сильный альянс в мировой истории, обслуживающий 1 млрд человек, мы готовы противостоять любой угрозе. Нас никогда не запугают наши противники", - заявил он

Трансформация НАТО

Напомним, что только в этом году в совокупности 14 восточных стран-членов НАТО увеличили свои расходы на оборону до 70 млрд долларов.

Кроме того, издание Politico писало, что в Североатлантическом альянсе начали обсуждать новую стратегию по отношению к России. В частности, министры обороны стран НАТО впервые обсудят такой вопрос уже на этой неделе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Финляндии Александр Стубб заявил о формировании НАТО 3.0. По его словам, в нынешних геополитических условиях Альянс возвращается к первичной задаче, для которой он и был создан.

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НАТО Российская Федерация Марк Рютте
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