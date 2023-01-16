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В России придумали новый способ привлечения иностранцев к войне: подробности

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Понедельник 16 января 2023 18:34
В России придумали новый способ привлечения иностранцев к войне: подробности Фото: российские мобилизованные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В России придумали новый способ, как привлекать иностранцев к войне против Украины. Предлагают им автоматически получить гражданство.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"На территории России иностранным гражданам, находящимся в очереди на получение гражданства российской федерации, предлагается добровольно призываться в ряды вражеского войска и автоматически получить гражданство России", - пишет Генштаб.

Также в Москве начали оказывать давление и на коммерческие структуры, чтобы те поддерживали финансово оккупантов. Требуют от них перевода в размере от 10 млн рублей.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, ВСУ уже уничтожили 77% зэков, завербованных в ППК "Вагнера".

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