ua en ru
Пн, 09 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В России темп набора контрактников за год вырос в шесть раз, - СМИ

Понедельник 09 сентября 2024 22:56
UA EN RU
В России темп набора контрактников за год вырос в шесть раз, - СМИ Иллюстративное фото: русский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В России количество лиц, подписывающих контракты на службу в армии, за год возросло более чем в шесть раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Важные истории".

Как отмечает издание, за первое полугодие 2023 года единовременную выплату за подписание контракта получили 26 тысяч 700 человек, а в 2024 году за этот же период – 166 тысяч.

Вероятно, такое увеличение числа контрактников связано с размером выплат после заключения контракта. Ведь для того чтобы привлечь россиян на войну, российские власти поднимают выплаты за подписание контракта: в августе 2024-го федеральная выплата выросла с до 400 тысяч рублей, а региональные - в среднем вчетверо.

Ранее РБК-Украина сообщало, что усиливающаяся нехватка солдат для войны против Украины побуждает Россию повысить бонусы за набор во избежание повторения непопулярной мобилизации. Однако пока мало признаков того, что это работает.

Известно, что Курскую область защищают мобилизованные, которым ранее Кремль обещал, что участия в войне они принимать не будут.

Также мы писали, чтоРоссийская Федерация будет вынуждена объявить очередную волну мобилизации до конца 2024 года, несмотря на то, что сейчас ее численность больше украинской.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в России Война в Украине
NEWS
Что известно о ракетах, которые Иран мог передать РФ и какие области под угрозой: ответ эксперта
Что известно о ракетах, которые Иран мог передать РФ и какие области под угрозой: ответ эксперта
DAILY
Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление