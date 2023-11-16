Россиянину, расстрелявшему колонну гражданских в Черниговской области, объявили подозрение

Россиянину, который в конце марта прошлого года расстрелял колонну автомобилей с гражданскими близ Прилука, объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Национальную полицию Украины.

Как выяснили следователи, стрелком оказался старший разведчик ВС РФ. Он причастен к расстрелу двух автомобилей с восемью мирными гражданами, среди которых трое детей.

Инцидент произошел еще в марте 2022 во время временной оккупации россиянами части Прилукского района.

Тогда люди двумя автомобилями пытались уехать в направлении села Ивангород. Однако они наткнулись на русских солдат, открывших прицельный огонь, имея целью убить всех.

К счастью, водитель одного из автомобилей сумел под плотным огнем развернуться и уехать. А вот другой автомобиль, в котором находились мужчина за рулем, а также еще двое взрослых и двое детей, осталась на месте расстрела. К сожалению, водитель получил смертельные ранения. А пассажиры, как только россияне прекратили стрельбу и ушли, выбежали из машины и скрылись на обочине.

Однако россияне вернулись и выстрелили по газовой установке автомобиля. Из-за этого машина взорвалась и сгорела От взрыва пострадал скрывавшийся поблизости 38-летний мужчина. Женщина и двое детей чудом не пострадали.

Фото: россиянину, расстрелявшему гражданскую колонну в Черниговской области, объявили подозрение (t.me/UA_National_Police)

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