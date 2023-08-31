Россиянина в Германии отправили в тюрьму, он по заказу Кадырова готовил убийство

Высший земельный суд в Мюнхене приговорил гражданина России к десяти годам лишения свободы за подготовку политического убийства. Его заказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Frankfurter Allgemeine .

Судьи признали доказанным, что обвиняемый Валид Д. согласился спланировать и организовать убийство чеченского оппозиционера, живущего в изгнании в Германии.

Детали дела

Согласно обвинительному заключению, подозреваемый получил заказ от аппарата безопасности главы Чечни.

По мнению суда, приговор вынесен за заявление о готовности к убийству и подготовку к серьезному акту насилия, опасному для государства.

Ответственный сенат Высшего земельного суда Мюнхена объявил приговор на год ниже того, что требовала федеральный прокурор. В своем заявлении она просила одиннадцать лет тюремного заключения.

Обвиняемый пытался поручить это дело другому человеку

По данным Федеральной прокуратуры, 47-летний обвиняемый уже получил огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, когда судебный процесс начался в июне прошлого года, и поручил другому подозреваемому совершить преступление, чего тогда так и не произошло.

Убийство Зелимхана Хангошвили

В 2019 году в Берлине убили бывшего командира взвода Чеченской Республики Ичкерия во времена Второй чеченской войны и грузинского военного офицера во времена российско-грузинской войны 2008 года Зелимхана Хангошвили.

Позже полиция задержала подозреваемого в убийстве, им оказался мужчина с российским паспортом, выданным на имя Вадима Соколова.

В 2021 году суд Берлина приговорил Соколова к пожизненному заключению. В июле прошлого года РФ попросила включить Вадима Красикова в список для обмена, однако Германия отказала.