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Россияне сосредоточены на восточном направлении, но нельзя отбрасывать удар с юга, - Гуменюк

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Украина, Пятница 03 февраля 2023 16:24
Россияне сосредоточены на восточном направлении, но нельзя отбрасывать удар с юга, - Гуменюк Фото: военные РФ могут нанести удар с юга Украины (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Военные РФ ныне сосредоточены на боевых действиях на восточном направлении, однако при этом нельзя исключать возможность неожиданного удара оккупантов на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря оперативного командования "Юг" Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.

"То, что они опрокидывают более подготовленные силы на восток - понятно, что там сейчас сконцентрирован их приоритет. Но южный регион всегда оставался у них в поле зрения - они не выпускают его из-под контроля и держат как дополнительное направление, на котором может быть нанесен, скажем так, неожиданный активный удар", - пояснила Гуменюк.

По ее словам, украинские Силы обороны готовы к любому развитию событий и продолжают тщательно отслеживать тактику врага. В то же время, как тактика россиян постоянно меняется, они маневрируют имеющимися ресурсами.

"Даже если наблюдать за корабельной группировкой - носители, даже без особых причин, могут появляться и заходить в пункты базирования", - пояснила представитель ВСУ.

В материале РБК-Украина вы можете узнать, что думают эксперты по поводу того, по каким направлениям россияне могут пойти в новое наступление на Украину и хватит ли у них техники.

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