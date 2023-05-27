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Россияне нанесли удар по Гуляйполю, из-под завалов достали человека

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Суббота 27 мая 2023 22:05
Россияне нанесли удар по Гуляйполю, из-под завалов достали человека Фото: Россияне нанесли удар по Гуляйполю (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Вражеский обстрел города Гуляйполе Запорожской области произошел в субботу, 27 мая. В результате чего один человек пострадал.

Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По его словам, под завалами собственного дома в результате российского обстрела оказался 39-летний мужчина.

"Специалисты оперативно деблокировали пострадавшего и доставили в медицинское учреждение", - сообщил Малашко.

Россияне нанесли удар по Гуляйполю, из-под завалов достали человека

Фото: Россияне нанесли удар по Гуляйполю (t.me/zoda_gov_ua)

Запорожская область

Часть городов и сел Запорожской области оказались оккупированными Россией после начала широкомасштабного вторжения российских войск в Украину. Это привело к тому, что множество населенных пунктов, включая Запорожье, оказались под угрозой противника и подвержены его огню.

Так, накануне россияне атаковали Гуляйполе, в результате чего пострадали два человека.

Помимо этого, 13 мая российские войска совершили массированный обстрел Гуляйполя. Тогда в результате действий боевиков получил ранения мужчина.

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