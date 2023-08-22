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Россияне ночью атаковали Черниговскую область: погиб мужчина

Черниговская область, Вторник 22 августа 2023 14:40
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Россияне ночью атаковали Черниговскую область: погиб мужчина Фото: россияне ночью атаковали Черниговскую область, погиб мужчина (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Татьяна Степанова

Ночью 22 августа русские войска обстреляли приграничные населенные пункты Черниговской области. В результате атаки оккупантов погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"Этой ночью враг продолжал обстреливать населенные пункты Черниговской области. В результате вражеских ударов погиб мужчина, повреждены объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

К тому же в селе Семеновка россияне попали по административному зданию, в результате чего есть разрушения, повреждены соседние дома.

Следственно-оперативные группы продолжают работу по документированию военного преступления россиян.

Ночная атака по Украине

Ночью 22 августа российская армия раз атаковала территорию Украины дронами-камикадзе Shahed и крылатыми ракетами "Искандер-К".

В частности, россияне под утро нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Предварительно пострадал один человек. Из-за ракетной атаки разрушений подверглись 20 частных домов, повреждена линия электропередач.

Также сегодня ночью российская армия атаковала беспилотником Синельниковский район области. Враг попал в частное предприятие, после чего возник пожар. Впоследствии оккупанты нанесли повторный удар по территории района, повредили линию электропередач и другую гражданскую инфраструктуру.

Кроме того, ночью по окрестностям Запорожья россияне нанесли два ракетных удара и атаковали тремя БПЛА по открытой территории. Взрывной волной повреждены дома рядом. Специалисты устраняют последствия вражеского удара. Информация о пострадавших не поступала.

Также российские войска обстреляли одно из предприятий в Запорожье. В результате удара возник масштабный пожар.

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