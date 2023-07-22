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Россияне вывели на дежурство в Черное море ракетоноситель: сколько на нем "Калибров"

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Суббота 22 июля 2023 22:11
Россияне вывели на дежурство в Черное море ракетоноситель: сколько на нем "Калибров" Иллюстративное фото: Россияне вывели на дежурство в Черное море ракетоноситель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия вывела в Черное море подводный ракетоноситель. Общий залп может составлять около четырех крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Юг" в Telegram.

При этом отмечается, что в Черном море враг нарастил корабельную группировку до 20 единиц.

"На боевое дежурство вывел подводный ракетоноситель, снаряжение которого до четырех ракет типа "Калибр". Ближе к ночи, вполне ожидаемое наращивание напряжения", - говорится в сообщении.

Россия использует Черное море для атак

Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения используют Черное море для обстрелов Украины. В частности, со своих кораблей РФ выпускает крылатые ракеты по территории страны.

В настоящее время интенсивность атак с моря заметно снизилась, поскольку Россия исчерпывает свои запасы крылатых ракет.

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