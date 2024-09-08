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Россияне выдали тренировку за штурм города Угледар (видео)

Воскресенье 08 сентября 2024 17:29
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Россияне выдали тренировку за штурм города Угледар (видео) Иллюстративное фото: россияне выдали тренировку за штурм города Угледар (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российское военное командование выдало тренировочный штурм на полигоне за якобы штурм Угледара. Они заявили о потерях среди украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-аналитика EjShahid.

Отмечается, что россияне опубликовали видео, на котором якобы штурмуют Угледар. Они хвастаются тем, что имеют технологии, позволяющие не терять военных. Более того, они заявляют, что во время якобы штурма смогли ликвидировать 18 украинских военных.

Однако видео, которое россияне выдавали за штурм, оказалось тренировкой российских военных на полигоне в Тельмановском районе Донецкой области.

Фото: вот: россияне выдали тренировку за штурм города Угледар (t.me/EjShahidenko)

Место тренировки российских военных удалось геолокировать по координатам 47.305881, 38.007939 недалеко от поселка Дерсово, Тельмановского района Донецкой области. Пока известно, что россияне построили несколько таких полигонов в этом районе.

Ситуация возле Угледара

На днях Институт изучения войны сообщил, что военное командование РФ активизирует попытки захватить Курахово и Угледар в Донецкой области. Это происходит для того, чтобы украинские войска не смогли передислоцироваться для усиления Покровской обороны.

В то же время британская разведка констатировала, что российской армии за последние недели удалось добиться тактического продвижения под Угледаром. По их данным, данное направление, вероятно, и дальше будет оставаться "горячим".

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