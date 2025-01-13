Российская армия продолжает проводить наступательные действия вдоль почти всей линии фронта. В частности, штурмы зафиксированы на Харьковском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСГВ "Хортица".

По данным военных, за прошедшие сутки на Харьковском направлении противник проводил наступательные действия в Волчанске и в районе Казачьей Лопани.

Россияне ударили по нашим позициям в Волчанске из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек". Атаки противника отражены, ухудшение тактического положения не допущено.

Ситуация на других направлениях

На Купянском направлении враг штурмовал позиции сил обороны в районах Петропавловки и Песчаного, а на Лиманском - недалеко от населенных пунктов Копанки, Ямполовка, Первомайское, Макеевка и Терны. Противник успеха не имел.

На Краматорском и Торецком направлениях противник атаковал позиции сил обороны в Часовом Яру, в Торецке и в районах Белой Горы, Ступочек и Щербиновки.

На Покровском направлениипротивник проводил наступательные действия в районах Елизаветовки, Луча, Сухого Яра, Зеленого, Удачного, Надеевки, Ясенового и Андреевки. Продолжаются бои в Лисовке, Шевченко, Нововасильевке, Янтарном и Петропавловке. Силы обороны успешно противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развить наступление.

На Новопавловском направлении враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак. За эти сутки он атаковал наши укрепления в районах Зеленовки, Нескучного, Новоселки и Времовки: успеха не имел.

ТОС-1А "Солнцепек" - это тяжелая огнеметная система залпового огня, которая стоит на вооружении российской армии. Она предназначена для поражения живой силы, техники, укреплений противника и уничтожения инфраструктуры с помощью термобарических боеприпасов. Основой комплекса является пусковая установка на базе танка Т-72, что обеспечивает высокую мобильность и защищенность от огня противника.

ТОС-1А использует неуправляемые реактивные снаряды с термобарическим зарядом, которые создают мощный взрыв и вызывают большую зону поражения за счет высокой температуры и взрывной волны. Радиус эффективного поражения может достигать нескольких сотен метров, что делает "Солнцепек" чрезвычайно опасным для укрепленных позиций и живой силы даже в укрытиях. В то же время точность этого вида вооружения является относительно низкой, из-за чего его использование приводит к значительным разрушениям и многочисленным жертвам среди гражданского населения.

Во время боевых действий в Украине российские войска активно применяют "Солнцепек" для атак на укрепления ВСУ, однако его эффективность снижается благодаря современным контрмерам украинских военных и поставке западных систем ПВО.