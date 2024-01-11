ua en ru
Чт, 11 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне жалуются на массовое дезертирство своих военных (перехват)

Четверг 11 января 2024 19:52
UA EN RU
Россияне жалуются на массовое дезертирство своих военных (перехват) Иллюстративное фото: русский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские военные жалуются на своих собратьев, массово бегущих с фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

Как говорит оккупант, из его полка дезертировала половина батальона. Россияне скрылись с линии фронта и отсиживаются в лесу.

"Здесь все уже достали, конкретно. У нас здесь половина батальона убежала, сидят где-то, спрятались", – говорит россиянин.

Ситуация на оккупированной части Луганской области

Ранее сообщалось, что в течение трех месяцев в "ЛНР" оккупанты хотят поставить на "военный учет" 16-летних юношей.

Также российские террористы планируют превратить колонию во временно оккупированном Суходольске Луганской области в застенку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Главное управление разведки Война России против Украины
NEWS
Кабмин официально отозвал из Рады законопроект о мобилизации
Кабмин официально отозвал из Рады законопроект о мобилизации
DAILY
Заставить или мотивировать. Почему во власти не могут договориться о правилах мобилизации
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Заставить или мотивировать. Почему во власти не могут договориться о правилах мобилизации