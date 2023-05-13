Россияне начали экспорт украденного украинского зерна через морской порт в Мариуполе

Россияне активизировали работу в портах оккупированных городов: появилась информация, что они вывозят через Мариупольский порт зерно, украденное в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Первые 3500 тонн украинского зерна из Запорожской и Донецкой областей похищены с помощью Мариупольского морского порта. Судно RM3 с зерном вышло из акватории порта. Его загрузка заняла около недели, что говорит о низкой эффективности работы порта. Пока можно констатировать, что этот груз скорее пропагандистский, но факт есть факт. Разграбление украинского зерна снова набирает обороты, теперь уже морем", - сообщил Андрющенко.

Тем временем, Украина лишена возможности перевозить зерно по морю, из-за очередного блокирования россиянами зернового соглашения - в то время, как РФ увеличила объемы морской торговли за прошлый год.

Напомним, ранее украинское бизнес-сообщество обратились в Организацию объединенных наций (ООН) и Турцию с призывом разблокировать Черноморскую зерновую инициативу, и обеспечить свободное торговое судоходство в Черноморском регионе.