ua ru
Сб, 13 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне начали экспорт украденного украинского зерна через морской порт в Мариуполе

Новина українською →
Суббота 13 мая 2023 20:23
Россияне начали экспорт украденного украинского зерна через морской порт в Мариуполе Фото: россияне начали экспорт украденного украинского зерна через мариупольский морской порт
Автор: Артем Горовенко

Россияне активизировали работу в портах оккупированных городов: появилась информация, что они вывозят через Мариупольский порт зерно, украденное в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Первые 3500 тонн украинского зерна из Запорожской и Донецкой областей похищены с помощью Мариупольского морского порта. Судно RM3 с зерном вышло из акватории порта. Его загрузка заняла около недели, что говорит о низкой эффективности работы порта. Пока можно констатировать, что этот груз скорее пропагандистский, но факт есть факт. Разграбление украинского зерна снова набирает обороты, теперь уже морем", - сообщил Андрющенко.

Тем временем, Украина лишена возможности перевозить зерно по морю, из-за очередного блокирования россиянами зернового соглашения - в то время, как РФ увеличила объемы морской торговли за прошлый год.

Напомним, ранее украинское бизнес-сообщество обратились в Организацию объединенных наций (ООН) и Турцию с призывом разблокировать Черноморскую зерновую инициативу, и обеспечить свободное торговое судоходство в Черноморском регионе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Мариуполь
NEWS
Зеленский прибыл с визитом в Рим: все подробности
Зеленский прибыл с визитом в Рим: все подробности
DAILY
Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть