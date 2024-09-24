Россияне начали цеплять дополнительную камеру на разведывательные дроны: в СМИ объяснили для чего

Российские операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) начали устанавливать на дроны камеры заднего обзора. Последние же должны "предупреждать" их об угрозе со стороны украинских зенитных FPV-дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

Первый такой модифицированный экземпляр недавно «приземлили» бойцы Сил обороны Украины. На обнародованных фотографиях можно увидеть дрон типа ZALA с миниатюрной камерой. Беспилотник также оборудован RHCP антеннами, которые используются в FPV-дронах.

Вышеупомянутая камера обеспечивает обзор в задней полусфере и позволяет разглядеть угрозу в виде другого дрона, а также принять меры противодействия. Противодействием же, например, может быть попытка "оторваться" на скорости, поскольку время в воздухе FPV-дрона довольно ограничено.

Фото: россияне начали цеплять дополнительную камеру на разведывательные дроны (t.me/serhii_flash)

"В любом случае общая эффективность такого решения остается под вопросом. Но сам факт того, что для практической реализации средств противодействия зенитным FPV-дронам враг перешел довольно быстро заслуживает учета. И очевидно перечень контрмер будет наращиваться", - пишет издание и предполагает, что враг также может попытаться прицепить на БпЛА небольшие средства РЭБ.