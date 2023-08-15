Россияне обстреляли два района в Донецкой области: есть погибшие и раненые

Российские войска сегодня, 15 августа, авиабомбами и артиллерией атаковали два района в Донецкой области. В результате вражеских атак погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру .

Жертвы ударов

Около 08:30 оккупанты атаковали село Пивничное города Торецка с применением авиабомб ФАБ-250, в результате чего получили ранения двое местных жителей - 52-летний мужчина, который находился во дворе домовладения, и его 78-летняя соседка.

Через несколько часов россияне, вероятно, из артиллерии обстреляли частный сектор в городе Северске и пгт Ямполе.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/don.gp.gov.ua)

"От попадания снарядов возле собственных домов погибли двое мужчин в возрасте 45 и 70 лет. Кроме того, получили телесные повреждения трое женщин", - говорится в сообщении.

Правоохранители начали расследование

Обломками снарядов повреждены дома, заборы, медицинское учреждение, гараж и хозяйственная постройка. Правоохранителями уже осуществляются досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

Ночной обстрел Украины

Сегодня ночью россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под обстрелом оказался Львов, Днепр, Луцк, Хмельницкий, Запорожье и Смела.

Также под удар попал Славянск в Донецкой области. В результате атаки пострадал завод.

Российские военные вчера поздно вечером обстреляли Краматорск с помощью зенитно-ракетного комплекса С-300. В результате вражеской атаки два человека погибли, еще один получил ранения.