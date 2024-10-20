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Россияне не вернули в Украину тело Рощиной в рамках последнего обмена

Украина, Воскресенье 20 октября 2024 19:44
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Россияне не вернули в Украину тело Рощиной в рамках последнего обмена Фото: украинская пленная журналистка Виктория Рощина (facebook.com victoria roschina)
Автор: Карина Левицкая

Россияне не вернули тело журналистки Виктории Рощиной в рамках обмена 18 октября. Незадолго до обмена она умерла в российском плену.

Об этом заявил представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

"Именно 18-го числа тело Виктории передано в рамках репатриации не было. Координационный штаб по обращению с военнопленными делает все возможное и невозможное для того, чтобы мы смогли получить все ответы на вопросы, которые всех в нашем обществе волнуют", - пояснил Яценко.

По его словам, пока рано говорить о причинах смерти журналистки, и о том, были ли к ней применены пытки.

"Началась работа сразу после сообщения о смерти Виктории Рощины по поводу репатриации тела. Эта работа ведется. К сожалению, это все зависит от противоположной стороны, поэтому точной даты репатриации, мы сказать, к сожалению, не можем", - отметил Яценко.

Представитель Координационного штаба также подчеркнул, что российская сторона может затягивать репатриацию, чтобы скрыть следы предполагаемого преступления.

Что известно о Виктории Рощине

Напомним, что Виктория Рощина - украинская журналистка, работавшая на hromadske, а также писала материалы для других медиа. В 2022-м она получила премию Международного женского медийного фонда за проявленное мужество в журналистике.

В 2023 году она решила вернуться на временно оккупированные территории, отправившись 25 июля из Украины.

Однако уже 3 августа журналистка скрылась и перестала выходить на связь. Только в мае 2024 года появилась новая информация о ее судьбе - Россия признала факт ее задержания.

В пятницу, 11 октября, стало известно о смерти журналистки. Как рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Андрей Юсов, Украина планировала вернуть Рощину домой.

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