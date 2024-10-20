Россияне не вернули в Украину тело Рощиной в рамках последнего обмена

Россияне не вернули тело журналистки Виктории Рощиной в рамках обмена 18 октября. Незадолго до обмена она умерла в российском плену.

Об этом заявил представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне .

"Именно 18-го числа тело Виктории передано в рамках репатриации не было. Координационный штаб по обращению с военнопленными делает все возможное и невозможное для того, чтобы мы смогли получить все ответы на вопросы, которые всех в нашем обществе волнуют", - пояснил Яценко.

По его словам, пока рано говорить о причинах смерти журналистки, и о том, были ли к ней применены пытки.

"Началась работа сразу после сообщения о смерти Виктории Рощины по поводу репатриации тела. Эта работа ведется. К сожалению, это все зависит от противоположной стороны, поэтому точной даты репатриации, мы сказать, к сожалению, не можем", - отметил Яценко.

Представитель Координационного штаба также подчеркнул, что российская сторона может затягивать репатриацию, чтобы скрыть следы предполагаемого преступления.