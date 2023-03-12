Россияне пытаются прорвать украинскую оборону на востоке, а ВСУ ударили по вражескому ЗРК, - Генштаб

Российские войска пытаются прорвать оборону украинских защитников на Купянском и Лиманском направлениях. Между тем, наши бойцы ударили по вражескому ЗРК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.

Отмечается, что россияне для достижения своих целей не считаются с собственными потерями. Они продолжают сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском, Лиманском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

В течение 12 марта оккупанты нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Славянске. Они также нанесли 4 авиационных удара и совершили около 20 обстрелов с РСЗО.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях существенных изменений нет. Не зафиксировано формирование наступательных группировок противника. Тем временем продолжаются работы по инженерному оборудованию позиций врага в приграничных районах Белгородской области. В течение суток россияне совершили обстрелы районов населенных пунктов Волфино Сумской области; Стрелечье, Красное, Большой Бурлук и Бологовка Харьковской области.

существенных изменений нет. Не зафиксировано формирование наступательных группировок противника. Тем временем продолжаются работы по инженерному оборудованию позиций врага в приграничных районах Белгородской области. В течение суток россияне совершили обстрелы районов населенных пунктов Волфино Сумской области; Стрелечье, Красное, Большой Бурлук и Бологовка Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях захватчики предпринимают попытки прорвать оборону украинских войск. Вели безуспешные наступательные действия в направлении Двуречной, Дибровы и Серебрянского лесничества. Обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Двуречная, Западное, Купянск, Крахмальное и Чернещина Харьковской области; Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области, а также Северск и Спорное в Донецкой области.

захватчики предпринимают попытки прорвать оборону украинских войск. Вели безуспешные наступательные действия в направлении Двуречной, Дибровы и Серебрянского лесничества. Обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Двуречная, Западное, Купянск, Крахмальное и Чернещина Харьковской области; Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области, а также Северск и Спорное в Донецкой области. На Бахмутском направлении оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут. Украинские военные отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Миньковка и Орехово-Василевка. Под обстрелы также попали, в частности Орехово-Василевка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр, Курдюмовка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут. Украинские военные отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Миньковка и Орехово-Василевка. Под обстрелы также попали, в частности Орехово-Василевка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр, Курдюмовка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях россияне совершили безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Северное, Невельское, Марьинка, Победа и Угледар Донецкой области. Под вражеский огонь попали, в частности, Бердичи, Авдеевка, Тоненькое, Водяное, Георгиевка, Невельское, Острое, Победа, Угледар, Времевка и Нескучное Донецкой области.

россияне совершили безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Северное, Невельское, Марьинка, Победа и Угледар Донецкой области. Под вражеский огонь попали, в частности, Бердичи, Авдеевка, Тоненькое, Водяное, Георгиевка, Невельское, Острое, Победа, Угледар, Времевка и Нескучное Донецкой области. На Запорожском и Херсонском захватчики обороняются. Под их огонь попали, в частности Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка и Новоандреевка в Запорожской области; Берислав и Белозерка Херсонской области и Тамарыно и Очаков - в Николаевской.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу россиян, а также 6 ударов по районам сосредоточения его личного состава и военной техники.

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники, а также склад боеприпасов врага.