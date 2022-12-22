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Россияне пытаются улучшить положение на двух направлениям и вести наступление на Донбассе, - Генштаб

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Четверг 22 декабря 2022 18:38
Россияне пытаются улучшить положение на двух направлениям и вести наступление на Донбассе, - Генштаб Фото: россияне пытаются улучшить положение по двум направлениям и вести наступление на Донбассе (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях, а также не оставляют попыток наступления на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

В течение 2 декабря россияне нанесли 5 ракетных и 5 авиационных ударов, а также совершили около 15 обстрелов с РСЗО, включая ночные обстрелы гражданской инфраструктуры города Марганец Днепропетровской области. Днем оккупанты обстреляли Часовой Яр Донецкой области, там есть жертвы среди мирного населения.

При этом остается угроза авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины.

Захватчики продолжают сосредоточивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском и не оставляют попыток улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях.

  • На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях существенных изменений нет, признаков формирования наступательных группировок врага не зафиксировано.
  • На Слобожанском направлении под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы населенных пунктов Шевченко, Стрелка, Нескучное, Терновая, Старица, Волчанск, Волоховка, Строевка и Купянск Харьковской области.
  • На Купянском направлении россияне обстреляли районы Новомлинского, Крахмального и Берестового Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки в Луганской области.
  • В Лиманском направлении под огонь противника попали Макеевка, Площадка, Краснопоповка и Диброва Луганской области.
  • На Бахмутском направлении оккупанты обстреливали Верхнекаменное, Белогоровку, Бахмут, Клищиевку, Андреевку, Александро-Шультино, Курдюмовку, Озаряновку и Нью-Йорк Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении огневого поражения понесли районы населенных пунктов Константиновка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.
  • На Новопавловском направлении захватчики совершили обстрелы по районам Времовки, Большой Новоселки, Нескучного, Угледара и Никольского Донецкой области.
  • В Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают минометные и артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры вдоль правого берега Днепра. Ущерб понесли более 25 населенных пунктов. Среди них - Новополь Донецкой области; Степное, Гуляйполе, Щербаки, Малая Токмачка и Дорожнянка Запорожской области; Марганец в Днепропетровской области и Нововодмитровка, Качкаровка, Херсон, Инженерное и Львово Херсонской области. Ночью россияне также нанесли ракетный удар по городу Очаков Николаевской области.

Кроме того, 20 декабря Силы обороны нанесли удар по скоплению живой силы врага в районе Николаевки Скадовского района Херсонской области. В результате были поражены до 140 военных российских оккупационных войск и уничтожены 8 грузовых автомобилей Камаз с боеприпасами.

По уточненным данным, в результате поражения 20 декабря полевого аэродрома врага в районе Каховки Херсонской области оккупанты потеряли до 150 человек убитыми и около 50 - ранеными. Уничтожено до 20 единиц военной техники разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за 22 декабря поразили пункт управления, 2 склада боеприпасов и 3 района сосредоточения живой силы россиян.

Напомним, потери российской армии с начала полномасштабной войны против Украины перевалили за 100 тысяч солдат. За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 660 захватчиков.

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