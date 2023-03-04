Россияне могут нанести удар по Днепропетровской области из артиллерии: в РВА предупредили граждан

Фото: Россияне могут нанести удар по Днепропетровской области из артиллерии (Виталий Носач, РБК-Украина)

Российские оккупанты вечером 4 марта могут нанести артиллерийский удар по Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"Прибрежные территории внимание, активность вражеской артиллерии", - указал чиновник. В Никопольском районе объявлена воздушная тревога. Граждане должны немедленно пройти до укрытия, как только начинают выть сирены. Там необходимо находиться до тех пор, пока не будет информации об отбое.