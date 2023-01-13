Россияне массированно обстреляли Курахово: есть разрушения и раненый

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Один человек ранен в результате массированного обстрела Курахово. В городе повреждено по меньшей мере 8 частных домов и 4 многоэтажки, один из снарядов попал на территорию коммунального предприятия", - рассказал он.

Фото: последствия обстрела Курахово 13 января (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Кириленко отметил, что Курахово уже несколько недель остается одним из тех городов, которые больше всего страдают от российских атак.