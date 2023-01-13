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Россияне массированно обстреляли Курахово: есть разрушения и раненый

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Донецкая область, Пятница 13 января 2023 15:56
Россияне массированно обстреляли Курахово: есть разрушения и раненый Фото: россияне массированно ударили по Курахово (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска 13 января нанесли массированный удар по Курахово (Донецкая область). Вследствие атаки повреждены жилые дома и ранен гражданский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Один человек ранен в результате массированного обстрела Курахово. В городе повреждено по меньшей мере 8 частных домов и 4 многоэтажки, один из снарядов попал на территорию коммунального предприятия", - рассказал он.

Фото: последствия обстрела Курахово 13 января (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Кириленко отметил, что Курахово уже несколько недель остается одним из тех городов, которые больше всего страдают от российских атак.

Напомним, российские войска за прошедшие сутки в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Вследствие атак погибли двое гражданских, еще столько же получили ранения.

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Донецкая область Курахово
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