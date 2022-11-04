Россияне прячут ракеты и иранские дроны на одной из своих АЭС, - разведка

Российские военные используют территорию Курской АЭС для хранения и обслуживания ракет. Также они могут там прятать и иранские БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ГУР МО.

"Получена информация, что российские военные используют территорию Курской АЭС и связанных с ней предприятий для хранения и обслуживания ракет", - говорится в сообщении.

По данным ГУР, последние несколько недель в подземные ангары предприятия "Курскатомэнергоремонт" в районе поселка Иванино Курской области российские военные завозили ракеты в комплексы С-300.

Также в конце октября замечено прибытие в эти ангары нескольких гражданских грузовиков на иранских автомобильных номерах с неизвестным грузом.

"Не исключено, что указанный объект повышенной опасности, непосредственно приближенный к Курской АЭС (город Курчатов), используется российскими ВС в военных целях", - предполагают в разведке.

В частности речь может идти о тайном размещении и обслуживании боеприпасов к ракетному вооружению и иранским БПЛА на территории атомной станции.

"Не исключается наличие в указанных подземных хранилищах иранских баллистических ракет. Приведенная информация должна стать предметом тщательной проверки со стороны представителей соответствующих международных организаций. В первую очередь - МАГАТЭ", - добавляют в ведомстве.

Напомним, ранее в российском ФСБ заявили о подрыве нескольких опор линий электропередач (ЛЭП), идущих от Курской атомной электростанции. Тогда силовики страны-агрессора обвинили в этом "украинских диверсантов", якобы устроивших "теракт".

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