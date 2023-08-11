Россияне хотят вывезти в Москву украинских учителей, чтобы научить их пропаганде, - ЦНС

Россияне планируют провести в октябре в Москве обучение для учителей. Им будут рассказывать о том, как учить детей на оккупированных украинских территориях пропаганде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦНС.

По данным ЦНС, оккупанты планируют отвезти около 3000 педагогов с оккупированных территорий для участия в пропагандистском форуме. Мероприятие организует русское министерство просвещения.

На форуме запланировано выступление российского диктатора Владимира Путина и других российских пропагандистов. Также участники форму будут получать методики из "патриотического воспитания молодежи".

В ЦНС отметили, что Россия на оккупированных территориях ведет целенаправленную политику уничтожения самоидентификации целого поколения украинцев. Это признак геноцида согласно международному праву. Следовательно, каждый причастный к этому процессу понесет ответственность за свои преступления после освобождения территорий.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные уже около двух месяцев ведут контрнаступление на фронте в Украине. За это время удалось освободить несколько населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях и часть территории, оккупированных с 2014 года.

При этом, как уточняют в Институте изучения войны, удары ВСУ по критическим российским объектам наземных коммуникаций, в частности по мостам в оккупированном Крыму, являются частью кампании ВСУ по перехвату, направленной на создание условий для будущих этапов контрнаступления.

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