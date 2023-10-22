У россиян "обострение мародерской болезни". Гуменюк объяснила, что это значит

Россияне на временно оккупированной территории Херсонской области страдают "обострением мародерской болезни". Это может означать только одно - закрепляться в тех населенных пунктах, где мародерят, они не планируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

"Они совершают подворовые обходы и как констатируют военные у них идет "обострение мародерской болезни". Они упаковывают речи, очень много отправляют за поребрик. Это, как правило, признак того, что они уже не закрепляются в тех населенных пунктах и перемещаются очевидно вглубь. Вполне очевидно, что будут искать место зимовки - там, где нужно будет закрепиться на более плотных рубежах обороны, где есть железобетонные конструкции", - констатировала она.

По словам Гуменюк, люди скрываются, не хотят выходить на контакт с оккупационными властями, с представителями коллаборантов, даже с представителями военных.

"Там (на оккупированных территориях Херсонской области, - ред.) усиливаются полицейские нормы давления на население, которые оккупанты считают для себя правильными, когда выискивают проукраински настроенных людей, когда выискивают тех, кто еще не получил российскую "красную книжечку" и пытаются провести насильственную паспортизацию среди того населения, которое могут достать из домов", - добавила она.

Мародерства оккупантов

Отметим, ранее сообщалось, что россияне пытаются сформировать на временно оккупированных территориях Украины так называемые "нотариальные округа" в соответствии с действующим российским законодательством. В частности, оккупационная "администрация" Запорожской области сформировала перечень тех, кто будет отвечать за легализацию мародерства.