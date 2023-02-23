Россия заходит в тупик и теряет влияние на страны бывшего СССР

О том, как страны ОДКБ и СНГ относятся к развязанной Россией войне в Украине, почему "зонтик Путина" не работает и куда стремятся бывшие члены "страны советов", рассказал РБК-Украина бывший посол Украины в США и РФ Владимир Ельченко.

Россия стремительно теряет свое влияние на постсоветском пространстве. Страны СНГ и ОДКБ не поддержали милитаристских настроений Кремля и стремятся найти себе новых союзников, – рассказал РБК-Украина бывший посол Украины в США и РФ Владимир Ельченко.

Организация договора о коллективной опасности

ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности – ред.) – это изначально мертворожденная организация. В условиях более-менее мирного сосуществования она выполняла "витринные" функции, время от времени они собирались на разные саммиты. Но с началом войны все пошло не в ту сторону. Первые признаки были, когда осенью прошлого года проходил саммит ОДКБ и члены саммита очень прохладно отнеслись к Путину.

Перед этим было очередное обострение карабахского конфликта, в ходе которого Россия практически предала Армению. Несмотря на просьбу Пашиняна (премьер-министр Армении – ред.) оказать помощь, никакой помощи ни Россия не дала, ни страны ОДКБ. Более того, были отдельные заявления членов организации, что они не собираются принимать в этом участие. Таким образом Армения практически осталась один на один с Азербайджаном. С этого начался тихий распад ОДКБ.

Позже мы заметили, что Армения отказалась проводить Саммит на своей территории. Были отменены встречи в Кыргызстане, в Бишкеке. То есть, по сути, "союзники" России сегодня пришли к тому, что кроме Беларуси, которая прямо и откровенно поддержала РФ, по крайней мере дала свою территорию, ни одна другая страна ОДКБ не проявила никакой активности и никоим образом не собирается ей помочь. Это касается всего постсоветского пространства.

С начала активной фазы войны очень поменялось отношение к Путину, к политике России. Все меньше и меньше стран остается, которые поддерживают Россию. Мы все знаем эту классическую четверку – Беларусь, Иран, Эритрея, Северная Корея. Теперь уже даже страны СНГ, которые в рамках ООН, Генассамблей время от времени голосовали в конструктиве с Россией, этого не делают. Будет интересно посмотреть, как эта тенденция развивается.

Дипломатическая и фактическая оккупация

Беларусь – это союзное государство России. Если почитать внимательно установительные документы, там есть статья №2, на которую мало кто обращает внимание. Там написано прямым текстом: "Члены союзного государства проводят согласованную внешнюю и оборонную политику". То есть, по сути, речь о том, что Беларуси, как независимого государства, уже не существует. Она полностью контролируется Россией, там находится по разным подсчетам несколько десятков тысяч российских войск на постоянной основе. То есть, по сути, Беларусь оккупирована Россией.

Молдове повезло в том плане, что у нее нет общей границы с РФ. Технически России намного тяжелее контролировать границу Молдовы. Раньше у них был свободный транзит через Украину, еще до времен Януковича, когда россияне могли перебрасывать технику или даже войска в Приднестровье через Украину. Но это давно прошло и у России мало власти и влияния, а в условиях такой открытой войны другого пути нет – ни морем, ни воздухом они уже туда ничего доставить не могут, поэтому того влияния на Молдову через Приднестровье у них нет.

Именно поэтому я думаю, что правительство Молдовы и конкретно президент Майя Санду проводят более независимую политику от России, хотя там ситуация довольно деликатная, хрупкая коалиция во главе с Санду, есть большое влияние пророссийских сил. Молдова, по сути, проходит наш путь немного другим методом. Есть схожие черты, она постепенно очищается от российской колонны, я думаю, еще две-три очистки и она полностью освободится.

Неудавшийся аналог НАТО

Когда ОДКБ создавалось, тогда у России были определенные ожидания, что это будет что-то вроде анти-НАТО. Она рассчитывала, что ОДКБ со временем расширит свой состав и, кстати, относительно недавно мы видели, что к ОДКБ был интерес у Сербии, Сирии, Индии и других азиатских стран. Наверное, Россия надеялась со временем расширить организацию, чтоб она была действительно серьезной, но этого не произошло, а теперь уже это невозможно.

Если СНГ определенное время еще более-менее существовало нормально, ОДКБ было задумано, как военное крыло СНГ. И понятно, что без участия и членства Украины этого бы не произошло. А я хорошо помню те времена, когда давление со стороны России на Украину было колоссальным – они хотели, чтоб мы оформили свое участие и стали членами организации, но у нас хватило сил и ума еще в 90-е годы этого не сделать.

У НАТО с одной стороны это США, Канада, с другой – Франция, Германия. Это серьезные, большие, мощные страны с серьезной военной силой. Это богатые страны, у них возможности и финансирования достаточного. ОДКБ – это остатки советской военной системы, которая еще где-то хранилась. Это более менее вначале работало, но со временем… Любая организация должна развиваться. А ОДКБ так и осталась больше на бумаге.

Учения там проводились регулярно, но на каком-то этапе и Армения, и Таджикистан отказались. Когда были последние беспорядки в Казахстане, была введена миротворческая миссия ОДКБ, что по сути является российским войском, которое "разбавили" белорусами, киргизами, чтобы видимость создать. Они там побыли пару месяцев или даже меньше и после этого новый президент Казахстана мягко, но настойчиво попросил, чтоб эти силы были выведены. То есть даже Казахстан, являясь членом ОДКБ, не был в восторге присутствию войск на своей территории.

Единственное, что России удалось сделать под "зонтиком" ОДКБ – это сохранить свои базы и присутствие в Таджикистане, в той же Армении, в Кыргызстане. То есть даже не во всех странах. Но этот "зонт" был создан, чтобы Россия сохранила свое присутствие в других странах.

У НАТО есть уважение внутри альянса друг к другу. В то же время, типичное поведение России – силой заставлять всех делать то, что ей хочется, а это не работает. Оно работало, когда было определенное уважение к России, необходимость получить от нее финансовую помощь. Но война очень много поменяла. Та же "вторая армия в мире", которая дискредитировала себя не только в глазах Запада, но и самого ОДКБ. Они понимают, что положиться на военную силу России уже не приходится.

Старые элиты

Нейтральная позиция ОДКБ по отношению к войне – это результат того, что они все еще очень зависимы от России. И финансово, и промышленно, и даже в военной сфере, потому что и техника, и снаряжение – все дает Россия, у них нет альтернативы. Если у нас четкая альтернатива – это НАТО, у них такой альтернативы нет. Им некуда присоединяться. И потом элиты, которые ими правят, все еще находятся на том этапе, на котором Украина находилась в конце 90-х годов – это пророссийские элиты.

Мы же видим, что там демократических выборов практически не происходит. Скажем, Таджикистан – там Эмомали Рахмон правит с конца 80-х и не меняется. В Казахстане практически произошла передача власти преемнику - Токаеву.

Все страны должны пройти определенную эволюцию, мы ее прошли. Позитив этой войны состоит в том, что мы намного ближе становимся к НАТО, к ЕС. У нас меняется элита и политическая, и духовная. Такие ужасные события ускоряют процессы реформирования. А те страны не прошли наш путь, но реформы обязательно будут. Мы уже видим определенные изменения.

Это то, чего боится Россия. Мало того, что блицкрига не получилось, Россия заходит в цивилизационный тупик, так кроме этого еще и теряет влияние на постсоветское пространство. Путин именно этого и боится, потому что, когда у него вообще не останется союзников, это будет для него очень серьезный вызов.