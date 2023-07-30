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Россия ночью сбросила на остров Змеиный две авиабомбы

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Змеиный, Воскресенье 30 июля 2023 09:49
Россия ночью сбросила на остров Змеиный две авиабомбы Фото: РФ ночью сбросила на остров Змеиный две авиабомбы (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российская авиация в ночь на 30 июля атаковала остров Змеиный в Черном море. Оккупанты сбросили две бомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Враг тактической авиацией в Черном море в третий раз атаковал Змеиный, забросив в районе острова две авиабомбы неустановленного образца", - говорится в сообщении.

Также военные отметили, что оккупанты этой ночью с восточного побережья Азовского моря выпустили дроны-камикадзе по аграрным предприятиям Херсонской области и Криворожского района Днепропетровской области. Все 4 "Шахеда" сбили силы ПВО.

Обломки дрона упали на территорию одной из агрофирм, вспыхнуло зерновое хранилище. Повреждены складские помещения. Люди не пострадали.

Когда Украина уволила Змеиный

Напомним, 30 июня 2022 года российские оккупанты сбежали с острова Змеиный в Черном море. Это позволило Украине не допускать Россию на побережье Одесской области, а также открыть "зерновой коридор".

В символическую дату, 500 дней войны, президент Владимир Зеленский посетил Змеиный. Он вместе с украинскими командующими почтил память героев, освободивших остров от оккупантов.

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