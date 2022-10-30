ua ru
Вс, 30 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия внесла в список "недружественных стран" популярные офшорные зоны

Новина українською →
Москва, Воскресенье 30 октября 2022 11:12
Россия внесла в список "недружественных стран" популярные офшорные зоны Фото: РФ 30 жовтня знову расширила список "недружественных стран" (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Россия сегодня, 30 октября, снова расширила список "недружественных стран". РФ включила в него популярные в мире офшорные зоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

Российское правительство внесло в список 11 заморских территорий Великобритании. Ранее эти государства и территории поддержали санкции против России.

Так, в список попали Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Джордия, Южные Сандвичевы острова, Акротири, Декелия, Теркс и Кайкос.

Ранее Россия признала "недружественными" три британских острова - Ангилья, Британские Виргинские острова и Гибралтар. Теперь в списке все 14 Британских заморских территорий.

Стоит отметить, что некоторые из этих остров и территорий популярны в мире благодаря своей юрисдикции для создания оффшорных компаний.

Напомним, что ранее Россия добавила в свой список "недружественных стран" острова Гернси, Мэн и Багамы, которые поддержали санкции Великобритании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Великобритания
NEWS
Самолет, полсотни ББМ и почти тысяча оккупантов: Генштаб назвал потери РФ
Самолет, полсотни ББМ и почти тысяча оккупантов: Генштаб назвал потери РФ
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год