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Россия устроила "триллер" с окровавленными пакетами из-за "хоррора" для их дипломатии, - Кулеба

Новина українською →
Пятница 02 декабря 2022 18:26
Россия устроила "триллер" с окровавленными пакетами из-за "хоррора" для их дипломатии, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия отправляла посольствам Украины в разных странах окровавленные пакеты в ответ на свое поражение на дипломатическом фронте. Все подобные случаи будут тщательно расследоваться.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в эфире телемарафона.

"Украинская дипломатия устроила России "хоррор", а нам в ответ устроили "триллер". Собственно, вот такая соразмерность усилий. Но мы устроили России и ее друзьям именно "фильм ужасов", и они переживают одно поражение за другим на дипломатическом фронте", - сказал он.

Кулеба не может утверждать, что отправка окровавленных свертков посольствам - это действия непосредственно спецслужб РФ, но то, что это связано с Россией, для него бесспорно.

"Дождемся выводов следствия, но мы раскрутим эту цепочку до последнего элемента со всеми странами, в которых произошли инциденты. Эти следствия будут вести в каждой стране, мы будем распутывать клубок в каждой стране. В Украине также будет расследование этих случаев. Те люди, которые придумали эту операцию, они просто больные на голову, потому что вырезать глаза у животного, класть в конверт и рассылать, здоровые люди на такое не способны. Это больные люди. Но это опасно больные люди", - сказал министр.

Напомним, ряд посольств Украины в разных странах получили пакеты пропитанные жидкостью красного цвета с глазами животных.

Ранее посольство Украины в Мадриде получило конверт, который взорвался в руках коменданта. Мужчина получил незначительные ранения и был госпитализирован. Всего в стране зафиксировали уже шесть подобных инцидентов.

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Дмитрий Кулеба МЗС Российская Федерация
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