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Россия использует биткоин во внешней торговле

Четверг 26 декабря 2024 00:24
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Россия использует биткоин во внешней торговле Фото: Путин поддерживает использование криптовалют (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские компании начали использовать биткоин и другие цифровые валюты в международных платежах. Это произошло после законодательных изменений я которые разрешили такое использование в целях противодействия западным санкциям.

Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство пишет, что санкции осложнили жизнь России с ее основными партнерами, такими как Китай и Турция. Дело в том, что местные банки проявляют осторожность в отношении сделок, связанных с Россией, чтобы избежать контроля со стороны западных регулирующих органов.

В то же время, в этом году Россия разрешила использовать криптовалюты во внешней торговле и предприняла шаги по легализации майнинга криптовалют, включая биткоин. Страна-агрессор является одним из мировых лидеров по майнингу биткоинов.

"В рамках экспериментального режима возможно использование (во внешнеторговых операциях - ред.) биткоинов, которые мы добыли здесь, в России. Такие транзакции уже происходят. Мы считаем, что их следует расширять и развивать дальше. Я уверен, что это произойдет в следующем году", - заявил Силуанов.

Он также добавил, что международные платежи в цифровых валютах - это будущее.

Также издание напомнило, что в этом месяце российский диктатор Владимир Путин заявил, что нынешняя администрация США подрывает роль американского доллара как резервной валюты. В частности, использует его в политических целях, вынуждая многие страны обращаться к альтернативным активам.

В качестве примера Путин выделил биткоин, заявив, никто в мире не может регулировать данную криптовалюты.

"Высказывания Путина показали, что российский лидер поддерживает широкое использование криптовалют", - резюмировали в Reuters.

Напомним, что в ночь на 5 декабря 2024 года биткоин побил исторический максимум. Стоимость одной монеты в тот день превысила в 100 000 долларов.

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