Россия создает препятствия для движения украинских кораблей, мир должен поступить так же, - эксперты

Российские инспекторы, входящие в состав инспекционных групп при Совместном координационном центре в Стамбуле, искусственно задерживают движение украинских кораблей, перевозящих агропродукцию в рамках "зернового соглашения". Международное сообщество должно либо разблокировать свободное судоходство в Черном море, либо ответить России зеркальными санкциями в отношении ее кораблей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию " Центра транспортных стратегий ".

"С января украинская сторона фиксирует случаи искусственных задержек, которые российские инспекторы создают кораблям при прохождении Босфора. За сутки инспекцию проходят только 2-3 судна вместо запланированных десяти. Приблизительно 120 судов ожидает прохождения Босфора в течение 3-5 недель. По оценкам министра инфраструктуры Кубракова и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, всего за последние три месяца мир недополучил 10 млн тонн украинского зерна", - говорится в статье.

В то же время у России нет никаких ограничений, и ее корабли свободно передвигаются по Черному морю, акцентирует издание. Именно поэтому, убеждены эксперты, факты задержки судов могут стать правильным толчком для пересмотра зерновой инициативы в более глобальном масштабе.

"У Украины собралось достаточно аргументов, чтобы апеллировать к международному сообществу с призывом расширить инициативу. Причем необязательно апеллируя к доброй воле РФ: Киев может добиваться зеркального запрета на курсирование судов в направлении российских черноморских портов и оттуда", - отмечается в публикации.

Как пример, ЦТС приводит прецедент морской блокады, охваченной войной Югославии в начале 90-х годов. Тогда было привлечено несколько десятков единиц флота и авиации, но блокада в итоге была преодолена.

Напомним, ранее эксперт американского аналитического центра Atlantic Council заявила, что Турция должна приложить усилия, чтобы сохранить свою роль как ключевого члена НАТО в Черном море.