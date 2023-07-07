ua ru
Пт, 07 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия стала применять втрое меньше "Калибров": Игнат объяснил причину

Новина українською →
Пятница 07 июля 2023 11:34
Россия стала применять втрое меньше "Калибров": Игнат объяснил причину Фото: Юрий Игнат, спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины (mil.in.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты начали применять крылатые ракеты "Калибр" примерно втрое меньше, чем ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555.

Об этом рассказал спикер воздушных сил Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова в эфире телемарафона.

"По данным Генштаба, разведки, Россия имеет возможность производить около 30 "Калибров" в месяц. Поэтому 10-15 "Калибров" за одну атаку, носителей в Черном море у них достаточно, а вот ракет не очень. Сколько могут, столько и применяют. Было бы больше, летело бы на нас больше этого хлама", - рассказал Игнат.

По словам представителя Воздушных сил, стратегический запас ракет Россия потратила на удары по энергетической инфраструктуре Украины еще осенью и зимой. В то же время враг активно использует ракеты С-300 по прифронтовым территориям и Х-22.

"Однако Х-22 они уже не производят. Это старые советские ракеты. За время полномасштабного вторжения более 150 Х-22 было выпущено по Украине", - пояснил спикер.

Сколько ракет осталось в России

Согласно данным РБК-Украина, по состоянию на 14 июня, в России остались:

  • "Калибр" - 150 единиц;
  • Х-101/Х-555 - примерно 90 единиц;
  • "Искандер-М" - примерно 140 (баллистические ракеты);
  • "Искандер-К" - 45 единиц;
  • "Кинжал" - ориентировочно 80 единиц;
  • Х-22 - около 180.

По словам президента Владимира Зеленского, в ракете, которой россияне ударили по Кривому Рогу 13 июня, обнаружили 50 иностранных компонентов. Она была выпущена в апреле 2023 года. По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, вероятно, детали были закуплены до полномасштабного вторжения в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация
NEWS
Чехия передаст Украине вертолеты и поможет с обучением на F-16, - премьер
Чехия передаст Украине вертолеты и поможет с обучением на F-16, - премьер
DAILY
Кто на Западе еще не видит Украину в НАТО и что изменит саммит в Вильнюсе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто на Западе еще не видит Украину в НАТО и что изменит саммит в Вильнюсе