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Россия находится в состоянии "демографического кошмара", - The Economist

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Россия, Воскресенье 05 марта 2023 08:22
Россия находится в состоянии "демографического кошмара", - The Economist Фото: Россия находится в глубоком демографическом кризисе (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В России разворачивается демографический кризис, ведь за последние три года страна теряла примерно на 2 млн человек больше обычного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.

Издание отмечает, что пик численности населения в России наблюдался в 1994 году и составил 149 млн человек. К началу 2021 года она составила уже 145 млн человек. А за последние годы оно сократилось еще больше: сначала из-за пандемии коронавируса, а затем из-за развязанной Путиным войны.

Издание указывает, что если учесть смерти от коронавируса, погибших на войне россиян и сбежавших из страны из-за мобилизации, то получится, что в 2020-23 годах Россия теряла от 1,9 до 2,8 млн человек дополнительно к своему обычному демографическому. ухудшение. Кстати, оно составило в 2020-21 годах примерно 1,3 млн. человек.

Кроме того, в результате того, что многие мужчины призывного возраста погибли или находятся за границей, количество женщин превышает количество мужчин примерно на 10 миллионов.

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