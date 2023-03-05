Россия находится в состоянии "демографического кошмара", - The Economist

В России разворачивается демографический кризис, ведь за последние три года страна теряла примерно на 2 млн человек больше обычного.

Издание отмечает, что пик численности населения в России наблюдался в 1994 году и составил 149 млн человек. К началу 2021 года она составила уже 145 млн человек. А за последние годы оно сократилось еще больше: сначала из-за пандемии коронавируса, а затем из-за развязанной Путиным войны.

Издание указывает, что если учесть смерти от коронавируса, погибших на войне россиян и сбежавших из страны из-за мобилизации, то получится, что в 2020-23 годах Россия теряла от 1,9 до 2,8 млн человек дополнительно к своему обычному демографическому. ухудшение. Кстати, оно составило в 2020-21 годах примерно 1,3 млн. человек.

Кроме того, в результате того, что многие мужчины призывного возраста погибли или находятся за границей, количество женщин превышает количество мужчин примерно на 10 миллионов.