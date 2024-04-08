Россия набирает врачей из Африки из-за войны и мобилизации, - британская разведка

Россия набирает неквалифицированных врачей из Африки в связи с нехваткой персонала из-за войны и мобилизации. Медицинская система продолжает деградировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, 3 апреля председатель Госдумы России заявил о нехватке 30 тысяч врачей, при этом в районных больницах дефицит составляет примерно 50%. Это больше, чем 26,5 тысяч в ноябре 2023 года.

По данным британской разведки, нынешняя нехватка объясняется тем, что некоторые медицинские работники работают в частном секторе, а другие покинули страну. После мобилизации в сентябре 2022 года врачей прямо предупредили не покидать страну. До 2% российских врачей и медицинских работников покинули Россию, чтобы избежать призыва.

По оценкам января 2024 года, за предыдущие 15 месяцев число врачей сократилось на 7500, виной тому долгий рабочий день и низкая заработная плата. По данным Центра анализа европейской политики, чтобы решить эту проблему, Россия набирает сотрудников из африканских стран с ограниченным подтверждением квалификации.

"Основные ресурсы и финансовые обязательства по поддержке войны России в Украине негативно влияют на ряд гражданских секторов, которые обслуживают российское население. Число медицинских работников в России будет продолжать сокращаться в течение 2024 года. Привлечение медицинского персонала извне с ограниченной проверкой квалификации создает потенциал для деградации клинической практики", - отмечают в Минобороны Британии.

Мобилизация на территории России

Напомним, по данным британской разведки, Россия предлагает законопроект о повышении возраста военнослужащих по контракту, в том числе призванных до июня 2023 года, до 65 лет и до 70 лет для офицеров.

По данным сайта World Data, довоенная продолжительность жизни российских мужчин в 2021 году составляла 64,2 года. Таким образом, данная мера дает этим военнослужащим фактически пожизненный контракт.

По данным "Левада-центра", поддержка жителями России войны остается стабильно высокой с февраля 2022 года. В январе 2024 года большинство опрошенных (77%) поддерживает войну против Украины, не поддерживают - 16% респондентов.