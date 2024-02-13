Россия может начать новое большое наступление после "выборов", - Боррель

После так называемых президентских "выборов" в марте этого года Россия может начать еще одно большое наступление в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС Жозепа Борреля в своем блоге по итогам недавнего визита в Киев.

"Еще одно большое российское наступление может начаться через несколько месяцев после российских "выборов" в марте. Однако я убедился, что украинский народ остается полон решительности продолжать борьбу, и я видел его изобретательность и устойчивость в работе", - отметил Боррель.

По его мнению, "в отличие от своих российских коллег, украинские солдаты знают, за что они воюют, и им хватает мотивации".

"Но они не смогут этого сделать без нашей поддержки, которая должна быть срочно увеличена. То, что ЕС и его государства-члены сделают в ближайшие месяцы, чтобы предоставить Украине инструменты для противостояния российскому наступлению, будет иметь решающее значение как для Украины, так и для безопасности Европейского союза", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Боррель также призвал страны-члены ЕС работать со своими оборонными предприятиями по пересмотру контрактов и определить приоритетность поставок Украине оружия и боеприпасов.

Выборы в России

В России выборы президента продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря глава Кремля Владимир Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.

Как писало Reuters, в таком случае Путин сможет оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Причем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Путина будет переизбран с результатом в 90% голосов.

Недавно стало известно, что в России отказали в регистрации кандидатом на президентские выборы Борису Надеждину. Он недавно считался "главным конкурентом" главы Кремля Владимира Путина в голосовании.

Помощь Украине от ЕС

С начала масштабного российского вторжения и до конца 2023 года ЕС помог Украине 88 млрд евро, из которых 28 млрд было выделено на вооружение.

Недавно ЕС выделил еще 50 млрд евро на макрофинансовую помощь в течение четырех лет и работает над увеличением военной поддержки в 2024 году еще на 5 млрд. евро.