Россия должна понести ответственность за Бучу и другие преступления в Украине, - Рютте
Все российские оккупанты, которые ответственны за военные преступления в Буче и на других территориях Украины, должны быть привлечены к ответственности.
Как сообщает РБК-Украина, об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил во время пресс-конференции.
"Очевидно, что те, кто несет ответственность за Бучу и многие другие преступления, должны быть привлечены к ответственности", - сказал Рютте.
Он также отметил, что сейчас все внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы "закончить войну в Украине таким образом, чтобы Путин больше никогда не попытался захватить ни одной квадратной мили или километра Украины или части больших стран, и чтобы прекращение огня, и специальное мирное соглашение в Украине было длительным, прочным".
"Это должно быть нашим главным фокусом на данный момент", - отметил генсек НАТО.
Освобождение Бучи
Напомним, 31 марта Украина отмечала годовщину освобождения Бучи. Этот город стал символом российских военных преступлений и несокрушимости украинского народа. Именно в этот день в 2022 году Силы обороны Украины завершили операцию по освобождению города от российских оккупантов.
После отступления захватчиков мир увидел страшные последствия их пребывания: массовые захоронения, убитые мирные жители на улицах, замученные люди со связанными руками.
Трагедия Бучи шокировала международное сообщество и стала одним из важнейших доказательств преступлений российской армии в Украине.
Добавим, недавно Нацполиция сообщила о подозрении командиру российских десантников, которые причастны к расстрелам людей на перекрестке Вокзальной и Яблунской в Буче в период с 5 по 9 марта 2022 года.
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