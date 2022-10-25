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Россия хочет обсудить "грязную бомбу" в Совбезе ООН с угрозами Украине

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Нью-Йорк, Вторник 25 октября 2022 02:25
Россия хочет обсудить "грязную бомбу" в Совбезе ООН с угрозами Украине Фото: постпред России при ООН Василий Небензя (news.un.org)
Автор: Артур Родивилов

Россия намерена во вторник, 25 октября, выдвинуть в Совете безопасности ООН обвинение в том, что Украина якобы планирует применить "грязную бомбу".

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

При этом Россия традиционно требует провести заседание за закрытыми дверями.

"Мы будем рассматривать использование "грязной бомбы" как акт ядерного терроризма", - заявил он.

В ответ на требования России британская миссия при ООН напомнила миру, что Украина не имеет ядерного оружия.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине удалось сорвать спецоперацию РФ с вбросом о разработке "грязной бомбы" украинскими военными. Остальные страны не верят в эти заявления России.

Отметим, что он провел переговоры с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Они обсудили новые лживые обвинения Украины со стороны россиян.

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