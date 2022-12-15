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Россия желает легализовать военные преступления. Подоляк призвал к трибуналу

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Четверг 15 декабря 2022 17:44
Россия желает легализовать военные преступления. Подоляк призвал к трибуналу Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация готовится снять ответственность со своих солдат за военные преступления на территории Украины. Соответствующие шаги ничтожной страны не должны уйти от международного правосудия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Как отметил Подоляк, ответные шаги являются попыткой легализовать мародерства. убийства и изнасилования русских солдат по отношению к украинцам.

"Снятие Госдумой России ответственности за преступления на оккупированных территориях, совершенных "в интересах России" - это фактическая легализация мародерств, изнасилований и убийств как основных инструментов российского государства. Теперь понимаете, зачем нужен международный спецтрибунал?", - пишет советник главы Офиса президента.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Госдуме России в первом чтении поддержали законопроект, предлагающий отменить наказания за преступления, совершенные на оккупированной территории Украины якобы "в интересах РФ".

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